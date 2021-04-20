منة فضالي تصر على رأيها بياسمين صبري:(جميلة، أنيقة و لكن...)

كشفت الفنانة منّة فضالي عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، بالإضافة الى آرائها في العدد من زملائها الفنانين و خاصة مواطنيها.

ورداً على سؤال وُجِه لها عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري ، قالت فضالي: (أنا لم أسئ الى ياسمين إطلاقاً، هي جميلة وأنيقة وكل حاجة.. ولكن الموهبة مهمة جداً، ويجب أن يتمتع بها الفنان.. ياسمين لطيفة وحلوة، ولكن التمثيل أساسه الموهبة، لذا عليها أن تجتهد وتشتغل على نفسها كثيراً)، حسب موقع نورت.

يأتي ذلك بعد تصريح سابق لمنة خيرت فيه بين محمد رمضان ياسمين صبري فقالت : (اكيد رمضان عشان محمد ممثل ثقيل واشتغل على نفسه كويس جدا).

و فنيا، أفادت مصادر أن دور الممثلة المصرية ​منة فضالي​ سينتهي في الجزء الأول من أحداث مسلسل (نسل الأغراب) بوفاتها، إذ إنها ظهرت في المسلسل وهي تعاني من مرض لقلب وحالتها الصحية متأخرة.

وتجسد منة فضالي في المسلسل دور شقيقة عساف الغريب (​أحمد السقا) التي تعيش معاناة مع زوجها، والذي يعتدي عليها بالضرب، ولا يراعي ظروف حالتها الصحية.



ويتناول العمل في إطار درامي اجتماعي، قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج عساف إلى الحرية، فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

المسلسل من بطولة ​أمير كرارة​، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد ودياب ومن تأليف واخراج محمد سامي.