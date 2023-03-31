منة فضالي تكشف حقيقة خلافها مع دينا الشربيني

البوابة-خلال استضافتها في برنامج (VIP)، المعروض على قناة (هي) في موسم رمضان 2023، أكدت الفنانة منة فضالي على عدم وجود خلاف بينها وبين الفنانة دينا الشربيني.

وتطرقت منة فضالي في حديثها إلى حقيقة خلافها مع الفنانة دينا الشربيني بسبب مساعدتها، وقالت: (محصلش ومتخانقتش مع دينا الشربيني، كلمتها عشان تروح تطلع الست المتهمة بسرقة مجوهراتها لان والدتها اتوفت).

وتابعت (كنا بنصور والمساعدة كانت جايالي مجاتش واختفت منعرفش عنها حاجة، نزلت بوست على فيسبوك لقيت بنتها بتقولي لقينا ماما محبوسة في القسم وان دينا حبساها عشان سرقت المجوهرات بتاعتها، اتصلت بيها قالتلي آه يا منة، وكانت في دبي قالتلي أول ما اوصل هطلعها وفعلا جت واتنازلت).