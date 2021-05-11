منة فضالي تكشف عن سبب هجومها القاسي على ميريام فارس

بعد سلسلة من الهجوم من قبل الفنانة منة فضالي على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قررت منة أن تخرج عن صمتها لتكشف سبب هذا الهجوم.

و أوضحت منة أنها لن تسكت لمن يهاجم بلدها مهما كان وضعه أو حجمه، مؤكدة على أنه لا يجوز لفنانة أن تسيء للبلد وبعد ذلك تُعدل عن رأيها وتقوم بتصوير إعلان في مصر، حسب موقع في الفن.

و هاجمت منة فضالي أثناء لقائها مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج (تفاعلكم) المذاع على فضائية العربية، \صناع الإعلان وقالت أن هناك عدد من النجمات الأخريات مثل نانسي عجرم، اليسا، هيفاء وهبي وغيرهم مِن من يصلحوا ليكونوا نجمات الإعلان.

تابعت منة فضالي قائلة أنها تحترم الحرية الشخصية ولا يجوز أن يتم مهاجمتها أو انتقاد ملابسها من قِبل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي ولا ترد على من اساء لها، فهي تحترم الحرية الشخصية وتطالب الناس باحترامها ايضًا.

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل (نسل الأغراب)، المسلسل من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.