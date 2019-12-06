منة فضالي تنسحب من (ماكو):(أنا مش في الفيلم شكرا للجميع !)

أعلنت الفنانة منة فضالى انسحابها من فيلم (ماكو) وعدم استكمال التصوير لظروف خاصة، متمنية التوفيق لفريق العمل.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها على (تويتر) : (بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بالفيلم أنا مش في الفيلم شكرا للجميع وتمنياتي لكم بالتوفيق).

الفيلم تدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة (سالم إكسبريس).

(ماكو) بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.