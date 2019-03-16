شاهد: منى زكي وابنها يونس في أطرف صورة لهما

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام ) وظهرت وهي واقعة على الارض من أعلى كرسي وذلك أثناء مداعبتها لنجلها الصغير يونس . وعلقت منى على الصورة وكتبت: (الحمد لله )، حسب موقع صدى البلد.

يذكر ان الفنانة منى زكي حلت مؤخرا ضيفة على مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى وحرصت على التقاط صور تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، ولم تتمالك دموعها عند سماعها لقصة إحدى المتعافيات ورحلة علاجها، كما تعرفت النجمة على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.