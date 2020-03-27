من الحجر المنزلي: يارا تطلق (خليك بالبيت) تشجيعا على عدم الخروج

طلبت الفنانة يارا من جميع المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة ( خليك بالبيت) من الحجز المنزلي، وكتبت يارا قائلة:( جديد أغنية (خلّيك بالبيت) كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية).

كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.