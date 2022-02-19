من مانهاتن: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها و طائرة هليكوبتر

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، حيث ظهرت ياسمين بجانب طائرة هليكوبتر باطلالة شتوية ورشاقة ملفتة، خلال زيارتها لمنهاتين.

هذا و تتواجد النجمة المصرية في أميركا مؤخراً، حيث تتابع نشر العديد من صور جولاتها هناك حيث تستمع بوقتها.



وفنيا، تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجي، ويجري الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.