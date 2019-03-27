مهرجان وصلة الفني في دبي

أكبر وأفضل من أي وقت مضى

يعود مهرجان "وصلة" إلى حديقة برج بارك مع مجموعة من المواهب العربية المميزة في 5 أبريل. ويُعد هذا المهرجان للموسيقى البديلة منصة رائدة على الساحة الموسيقية في المنطقة. ويتميّز المهرجان في هذا العام بلمسة خاصة. بالإضافة إلى الموسيقى سيتمكن الضيوف أيضاً من الاستمتاع بالنشاطات الثقافية كالترفيه والفنون وورش العمل وغيرها

أبرز الفرق الموسيقية من الشرق الأوسط

يشارك في فعالية هذا العام مجموعة من الفنانين العالميين، مثل فرقة الروك "كايروكي"، والتي يجمع اسمها بين كلمتي "كايرو" و"كاريوكي"، بالإضافة إلى فرقة الروك "مسار إجباري" المؤلفة من أربعة أشخاص والتي تقوم بجولة لإطلاق أغنياتها الجديدة. وتنضم إلى الفرقتين المصريتين الفرقة الفلسطينية الأردنية للموسيقى الإلكترونية "4 سول"، وفرقة الألت روك الأردنية "المربع". شاهدوا هذه العروض المتتالية مقابل 195 درهم.

حسّنوا مهاراتكم الإبداعية

ينظّم مهرجان وصلة مجموعة من ورش العمل والنشاطات التفاعلية لإشراك الجميع في أجواء المهرجان. ففي كل ساعة، على رأس الساعة يمكنكم المشاركة في حصة للعزف على "الدرامز" يمكنكم أيضاً تعلّم النسج بسعف النخيل والتطريز على الطريقة الفلسطينية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المهرجان كشكاً للتصوير، ومنطقة للرسم على الوجوه للأطفال، وغيرها.

استكشفوا فنوناً جديدة

ستكون الموسيقى حاضرة في كل مكان في مهرجان وصلة، وهذا العام يقدّم المهرجان تجارب فنية بصرية. فقد صممت "بلانك كانفاس" مجسمات فنية وتكنولوجية لتقدّم تجربة تفاعلية مختلفة مع الفن. يمكنكم الرسم على اللوح المخصص في دهاليز "كوميونيال آرت ميز"، التي تتيح للزوار التعبير عن أنفسهم على الجدران. واستكشفوا "أنا وصلة" أو "أي ام كونيكتور" الكتاب الروائي الضخم داخل المجسّم حيث يمكنكم كتابة قصة مؤثرة.

يوم من الترفيه والمرح

استمتعوا بمجموعة من العروض الترفيهية التقليدية الغنية بالمواهب، حيث سيضفي راقصو الدبكة والتنورة والهولا هوب المزيد من الأجواء الرائعة على مهرجان وصلة في المساء. سواء كنتم صغاراً أم كباراً، يمكنكم الاستمتاع بهذا العرض الشامل للثقافة العربية والذي يحتفي بمستقبلها الواعد.

تذوّقوا أشهى المذاقات

وكما هو الحال في فعاليات دبي، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمجموعة من أكشاك الطعام. اختاروا المأكولات الشعبية المفضلة لديكم مثل الشاورما والبوظة اللبنانية وكعك المنارة واستمتعوا بالمذاقات المميزة. وهذا العام ستكون المأكولات مستوحاة من الحنين إلى الماضي حيث يمكن للجميع تذوّق الأكلات التي تذكرهم بالطفولة مثل الكستناء، والبطاطس بالجبنة وغيرها.

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