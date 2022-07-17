مودل روز تظهر دون حمالة صدر.. وتلجأ لكيم كارداشيان

أشعلت مشهور السوشال ميديا السعودية، مودل روز ، غضب رواد مواقع التواصل، بعد نشرها إطلالة جريئة لها دون حمالات صدر.



مودل روز تظهر عارية الصدر

مؤخرًا، شاركت مودل روز متابعيها سلسلة صور لآخر جلسة تصوير شاركت بها مُرتديةً بدلة رسمية صفراء، مكوَّنة سترة وبنطال، بينما لم ترتدِ أسفلها قميصًا أو حمالة صدر، بل اكتفت بالبقاء عارية الصدر بمساعدة لاصق؛ للحفاظ على ما يجدر ستره.

وأبدى الكثيرون انزعاجهم لما وصلت إليه روز من جرأة، فكتبت إحداهن: "تطور الموضوع الله يصلحك ويهديك"، وأضافت أخرى "نسيتي القميص"، وكتبت إحداهن: "الله يهديكي انسيتي البلوزة".





وخرجت روز في مقطع فيديو لشرح طريقة ارتدائها الملابس دون حمالة صدر، وظهورها بمظهر لائق في الأزياء المفتوحة، لافتةً إلى أنها تلجأ لاستخدام شريط لاصق من نوع ” Sticky Tape”، وبيَّنت خطوات استعماله باللجوء لصور خاصة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

مودل روز تثير غضب الجمهور بفيديو فوق الـ18

وفي وقت سابق، أثارت روز الجدل بعد تناقل مقطع فيديو لها وهي ترقص رقصة "التويرك" أثناء تواجدها على متن يخت وسط البحر برفقة أصدقائها، حيث استعرضت جسدها مُرتديةً بكيني مؤلف من قطعتين حمالة صدر ولباس تحتي رفيع، بينما أمالت جسدها إلى الأمام وبدأت بتهز مؤخرتها بطريقة صادمة.

وكان أحد الشبان المتواجدين على اليخت يقوم بتوثيق رقص مودل روز، بينما كان يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء وبذيئة، حيث صرخ بصوت عالٍ "ارقصي، هزي مؤخرتك، اللعنة عليك".

وأثار مقطع الفيديو رودو أفعال سلبية، فمنهم من صدم لما رآه معتبرين أنه فيديو لسن فوق الـ18، بينما أوضح آخرون أنه شيء اعتيادي بالنسبة لروز، فكتبت إحداهن: "وكانت لمن يسألوها ممكن تعيشي بالسعودية تقول لا عشان لازم اتمكيج واطلع وألبس لأن الناس بتشوفني وتعرفني.. بأمريكا عادي مايهتموا بالشكل.. عاد مسكينة طلعت صادقة🙃".

وأضافت أخرى ساخرة: "بذلت مجهود وحاولت تهز شي مايهتز ولا له وجود اصلن.. تعاني من خيالات ووهم".



