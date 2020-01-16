هل شجعت ريم الصانع على العلاقات غير الشرعية.. فيديو يضعها في مأزق!

تصدرت عارضة الأزياء السعودية "ريم الصانع" حديث السوشال ميديا والترند في تويتر بعد فيديو لها وصفه الكثيرون بـ الجريء والمخالف للثقافة السعودية.

وشاركت ريم فيديو عبر حسابها في سناب شات تسخر فيه من صديقتها التي تقدم لها النصيحة فيما يتعلق بالأمور العاطفية، وجاء فيه: "بطلع موعد مع واحد، واكون مبسوطة وهو إبن عيلة ومحترم… تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك…"

وأضافت بطريقة ساخرة: "المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعني".

أثار الفيديو استياء الجمهور السعودي الذي اعتبر أن ريم تشجع على المواعدة والعلاقات غير الشرعية مع الرجال، وأن الفتاة التي قدمت لها النصيحة ليست "غيورة" ومعقدة من العلاقات كما وصفتها الصانع، وطالبوا بمقاطعتها لأنها تمثل قدوة سيئة للفتاة الخليجية.

يذكر أن الصانع دائماً ما تثير الجدل حولها، إذ أنها شاركت فيديو لها منذ مدة وهي ترتدي البكيني على شواطئ إحدى الدول الأجنبية وأثارت سخط الجمهور.