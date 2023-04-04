ميريام فارس تجدد استفزاز فارس كرم و الأخير: (انتِ ما بتشبعي بهدلة؟؟)

البوابة-جددت الفنانة ميريام فارس استفزازاها لمواطنها المطرب فارس كرم، وذلك بعد أن نشرت الاولى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على الحكم القضائي ضد فارس كرم فى أزمتهما الاخيرة.

وقالت ميريام فارس : (الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة،فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة (عكس ما كان عم يتوعّد) وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها).

هذا وتسبب تعليق ميريام فارس فى استفزاز فارس كرم مجددا الذي رد بقوة على ميريام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا: (إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟).

يذكر أن الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس، كان قد بدأ بعد انسحابه من حفل كان مقررا أن يقدماه سويا لكن حجم صورته على البوستر الدعائي كان أقل منها مما اعتبره الفنان إهانة لتاريخه.