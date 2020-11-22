ميريام فارس تحتفل بمرور شهر على ولادة طفلها الثاني بجلسة تصوير عائلية مميزة (صور)

قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تحتفل على طريقتها الخاصة بمناسبة مرور شهر على ولادة طفلها الثاني "دايف"، وذلك من خلال مشاركة جمهورها عبر إنستغرام لقطات عفوية وهي تقبل طفليها وتلعب معهما في جلسة تصوير عائلية.

وعلقت ميريام على الفيديو الذي يعرض صورها مع أطفالها وقالت: " احتفالية مرور شهر على ولادة دايف..أنا ممتنة جدًا وأشكر الله على منحي تجربة الأمومة للمرة الثانية، أنه لأمر أشبه بالسحر كيف يمكن أن يتجدد الحب مرة أخرى في داخلك".

من ناحية أخرى، شاركت النجمة ميريام فارس متابعيها خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لها تستعرض فيه خصرها النحيل وبطنها المشدود، وأثارت دهشة الجمهور خاصة وأنها وضعت مولودها الثاني قبل أسابيع قليلة ولم تظهر عليها أي علامات ما بعد الولادة، مما دفع البعض للتأكيد على خضوعها لبعض عمليات التجميل للظهور بهذا الشكل.

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