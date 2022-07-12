ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة وردية جريئة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورا جديدة لها من استعدادات حفلها في لبنان، عبر حسابها الشخصي على (انستغرام).

وتألقت ميريام بأطلالة جريئة بفستان باللون البينك، مفتوح الصدر و الرجل، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها على السوشيال ميديا.

وأحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس ، حفلاً غنائيا في لبنان، مساء أمس الإثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وتحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.