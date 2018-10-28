ميمي جمال تتألق في حفل زفاف حفيدتها.. وهيفاء وهبي تشغل الأجواء!

ميمي جمال

احتفلت الفنانة المصرية المعتزل ميمي جمال بزفاف حفيدتها مريم ابنة ابنتها نورا حسن مصطفى، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وتواجد في الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان هشام عباس، والفنان خالد سليم.

واحيت حفل الزفاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي حرصت على التقاط الصور إلى جانب العروسين والفنانة ميمي جمال، وارتدت وهبي لهذه المناسبة جمبسوت من قماش الدانتيل الأسود واللحمي كانت قد ظهرت به في وقت سابق.

فيما ظهرت الفنانة المعتزلة ميمي جمال بإطلالة مميزة وقد حافظت على جمالها وتألقها، فيما أثنى عدد كثير بجمال حفيدتها والتي بدت وكأنها ورثت جمال جدتها ووالدتها، كما وحرصت الفنانة المصرية على تقديم وصلة رقص إلى جانب حفيدتها مريم.

وكانت جمال قد نشرت في وقت سابق صورة من عقد قران حفيدتها عبر حسابها في إنستغرام وتُعتبر هذه الصورة الظهور الأول لمريم وللفنانة المصرية بعد سنوات من الغياب.

والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية ميمي جمال كانت متزوجة من الفنان الراحل حسن مصطفى وأنجبت منه توأم بنات هما نجلاء ونورا، وقررت جمال اعتزال الفن بعد وفاة زوجها عام 2015، والتفرغ لابنتيها وأحفادها.