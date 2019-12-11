مي العيدان تهين شيرين و تتنبأ بطلاقها: (فلبينية بس ستايل!)

صدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعي حسابها على تطبيق (إنستغرام) بمقطع جديد سجل خلال حلقة من برنامجها (كشف حساب) الذي يعرض على شاشة قناة (سكوب). و تناولت في المقطع قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وأشارت إلى أن الأخيرة تتمتع بصوت جميل جداً مع الإشارة إلى أنها تتسم في المقابل بعقل ضيق (ما يسواش بصلة) وتوجهت إليها بالقول إنها تثير الجدل كلما وقفت على المسرح وتكلمت ثم تشير إلى أنها ظلمت، حسب موقع دنيا الوطن.

وتابعت أنها تبدو مغرورة عندما تذهب إلى الكويت مذكرة بقضية ماء النيل والبلهارسيا. وعن زواجها قالت إنها تعتقد أنها المرأة الوحيدة التي تزوجت.

وأعربت عن اعتقادها أن هذا الزواج قد ينتهي بعد عامين لافتة إلى أن الارتباط بين فنانين لا يستمر.

وعلقت بطريقة قاسية جداً على وصف شيرين بعض النساء بالعوانس. وقالت إنها لا تتمتع بجمال ياسمين عبد العزيز وسميرة سعيد وإنها تشبه الفيليبينيات (بس ستايل) وختمت: (اللي يجرح لازم ينجرح).



