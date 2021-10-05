مي عز الدين تعود بعد اعتزال مواقع التواصل و زملائها:(طلتك بالدنيا)

ظهرت النجمة مي عز الدين، مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة ابتعاد،حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، بصورة جديدة لها، ودخل متابعوها يتساءلون لماذا الاختفاء والابتعاد كل تلك الفترة..

و تغيب الفنانة مي عز الدين عن التواصل مع جمهورها، لا تتواجد كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ فترة طويلة لم تظهر في لقاءات تليفزيونية أو تحضر أي فعاليات فنية.

وفتحت مي خاصية التعليق على الصورة التي أغلقتها لفترة طويلة في أي منشور لها، وتلقت تعليقات كثيرة من أصدقائها الفنانين وجمهورها الذي عبر عن اشتياقه لها.

وكتبت الفنانة نورهان، قائلة:(يا ميويا يا قمر طلتك بالدنيا)، وقالت الفنانة راندا البحيري: (فينك يا مي وحشتيني).

يذكر ان آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل (خيط حرير) بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومي سليم هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وهو من إخراج إبراهيم فخر.