مي عز الدين تكشف عن البوستر الدعائي لمسلسلها في رمضان 2019 "البرنسيسة بيسة"

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام البوستر الدعائي الخاص بمسلسلها "البرنسيسة بيسة"، والذي من المقرر أن تخوض فيه الموسم الرمضاني المقبل لعام 2019، وظهرت في الصورة بملامح عجوز، وتركت الجمهور في حالة من الفضول والحماس للتعرف على هذه الشخصية.

ولم تذكر مي عز الدين الكثير من التفاصيل حول الشخصية الغريبة التي ظهرت فيها من خلال البوستر الخاص بالمسلسل، إلّا أنها كشفت عن اسم هذه الشخصية ووجهت لها رسالة من خلال تعليق تركته على الصورة وقالت فيه: "مبروك يا سكسكة هانم أول أفيش ليكي..إرتحتي ياختي والشركة نزلت أفيشك قبل حفيدتك..تمااام بس العبرة باللي يطلع من رمضان الناس حباها أكتر..نتقابل في رمضان يا سيتي".

يشار إلى أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي الفنانة مي عز الدين احتفلوا على طريقتهم وشاركوا بوستر المسلسل الجديد على نطاق واسع، وذلك ترحيبًا بعودة نجمتهم المفضلة إلى الأدوار الكوميدية بعد غياب لمدة طويلة.