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مي كساب تبهر جمهورها برشاقة مفاجئة و تكشف عن السر

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 نيسان / أبريل 2023 - 03:29
مي كساب
مي كساب

البوابة-سرقت النجمة مي كساب الأنظار خلال ظهورها في برنامج (حبر سري)، و قد خسرت الكثير من الوزن و ظهرت بمظهر رشيق وجذاب.

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 مي كساب كشفت سبب خسارتها لوزنها قائلة: (أجريت عملية تكميم المعدة، أخذت قرار العملية في يوم واحد، خسيت بعد العملية). وأشارت إلى أنها نادمة على عدم إجراء العملية في فترة سابقة، مضيفة: (ندمانة على كل وقت كنت سايبة نفسي كده).

وأثار ظهور مي جدلًا واسعًا بين المتابعين، بسبب ملامحها المتغيرة ونحافتها الملحوظة. وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالآتي: ( خسيتي أوي وشكلك حلو بردو، خسيتي أوي في الحالتين قمر،  خسيتي أوي كده إزاي).

 

يشار إلى أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل (جعفر العمدة) الذي يعرض خلال المارثون الرمضاني الحالي 2023 مع باقة من النجوم منهم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، و المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.


 

كلمات دالة:مي كساب

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