مي كساب تثير الجدل بتصريحاتها حول صيام رمضان

أعلنت الفنانة المصرية مي كساب، عن احتفالها الخاص بشهر رمضان الجاري، حيث كشفت عن عودتها للصيام هذا العام بعد انقطاع دام خمس سنوات بسبب رخصة (الحمل والرضاعة).

وأكدت مي على أنها لم تصم منذ 5 سنوات بسبب الحمل والرضاعة، مضيفة: ( دي أول سنة أصوم فيها من 5 سنين، وطلبت من كل المحيطين بي محدش يسألني (صايم ولا لأ، ويبعدوا عني)، حسب موقع خبرني.

قالت: (إنها لم تخطط لحياتها كممثلة ومطربة وأم وزوجة، ونجحت في هذه المجالات بنفس الوقت بتوفيق من الله لأنها لا تخطط لحياتها من الأساس).

وأوضحت أنها تستحق مكانة أكبر مما هي فيه، مضيفة:( ربنا كاتب لكل واحد رزقه، وبدأت صغيرة وحصل لى تراجع في آخر 10 سنين، وأحسن حاجة فى العشر سنين إنى اتجوزت وخلفت)، مشيرة إلى أنها تستعد للموسم الثالث من مسلسل اللعبة، حيث يتم كتابة المسلسل الآن.

ونفت مي كساب ما تردد عن تدخلها في انفصال أوكا عن أورتيجا، حيث قالت: (أنا بعيدة خالص عن المشاكل بينهما)، منوهة إلى أن الفنان صلاح عبدالله عنفها ذات مرة لأنها كتبت نقد عن أفلام العيد، معلقة: (أنا بعتبر صلاح عبدالله زي أبويا).