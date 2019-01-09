صور: مي كساب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها و تستعرض رشاقتها المستردة

مي كساب

نشرت الفنانة هبة عبد الحكيم عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام) صورة من احتفال الفنانة مي كساب وزوجها المطرب أوكا بعيد ميلاد ابنتهما داليدا.

وظهرت مي كساب في الصورة مرتدية (جمبسوت)، مكتوب عليه (داليدا اخت فريدة)، و قد بدا واضحا مقدار الوزن الذي خسرته مؤخرا.

يُذكر أن مى انتهت من تصوير فيلمها (الطيب والشرس واللعوب)، كما تضع اللمسات النهائية على ألبومها (انا لسه فاكر)، الذي تعود به للغناء بعد أربع سنوات من الغياب، حسب موقع مصراوي.