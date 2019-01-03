نادين الراسي تستقبل العام الجديد بإطلالة جريئة ورقصة مُثيرة!

نادين الراسي

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي باستقبال السنة الجديد مع ابنها مارك على طريقتها الخاصة، إذ نشرت الراسي فيديو تظهر فيه بإطلالة جريئة جدًا وهي ترقص بطريقة مُثيرة.

وارتدت الراسي في الفيديو لهذه المناسبة جمبسوت مُزركش بـ "اللؤلؤ"، وجاء الجمبسوت ضيق جدًا كشف تفاصيل جسدها بطريقة مُثيرة، الأمر الذي عرض الراسي لمجموعة من الانتقادات والهجوم الحاد. وأثارت إطلالة الراسي هذه موجة من الغضب بسبب جرأتها المُبالغة ورقصها بطريقة مُثيرة للجدل.

ويأتي هذا الفيديو بعد ظهور الراسي في وقت سابق خلال أحد البرامج الحوارية للحديث عن حياتها الشخصية ومعاناتها مع عائلتها وطليقها والذي قام بحرمانها من أولادها مؤخرًا، ولم تتمالك الراسي نفسها خلال الحلقة وبكت بحرقة بسبب تخلي أسرتها عنها وفقدانها لطفليها.

وعلى صعيد آخر تعرض حساب الفنانة اللبنانية نادين الراسي على إنستغرام للقرصنة يوم أمس ولم تتمكن من استرداده حتى هذه اللحظة.

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