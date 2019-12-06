نادين الراسي تكشف عن هوية خطيبها الذي يصغرها بأعوام (صور)

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها مؤخرًا بإعلان خبر خطبتها من شاب من خارج الوسط الفني وذلك من خلال صورة لكفيهما وهما يرتديان خاتم الخطبة.

نادين الراسي، نشرت فيديوهات لها برفقة خطيبها الجديد والذي يبدو أصغر منها سنًا وفقًا لتعليقات الجمهور والذي وصفه بأنه شبيه لنجلها الأول، حسب موقع دنيا الوطن.نادين، تلقت العديد من قبلات خطيبها الجديد أثناء تواجدهما في أحد المولات التي تستعرض فيها الاستعداد لاحتفالات رأس السنة، حسب موقع دنيا الوطن.

بذكر أن الفنانة اللبنانية، تزوجت للمرة الأولى من حاتم حدشيتي، في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت ولداً اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.