نادين نجيم توصف بـ"المراهقة" بعد احتفالها بيوم الحب مع خطيبها

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بيوم الحب رفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان، وانتهزت الفرصة للتعبير عن مشاعرها اتجاهه في منشور رومانسي .

نادين نجيم تحتفل بيوم الحب

توجهت نادين نجيم عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة صورة رومانسية تجمعها بخطيبها، وأرفقتها بتعليق: "عيد الحب الخاص بي مشتعل لأنه حبيبي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة متمنيين لهم المزيد من الحب والسعادة، فعلَّقت الفنانة غنى غندور: "أنت تستحقين السعادة، في صحتك للفرص الجديدة".

نادين نجيم توصف بالمراهقة

من جهة أخرى، رأى البعض أن نادين تتصرف كمراهقة، وهذا لا يتناسب مع عمرها، فكتبت إحداهن: "انا في الحقيقة ارى نادين في شكل آخر مخل بالحياء، كنت احترمها جدا، لكن بانت كأنها من المراهقات اللي ماعندهن حياء، عيب هذا الشي عندها فنانة وعندها جمهور كبير فبلاش هذه الطلات المخلة بالحياء".

وأضافت أخرى: "حرامات صايرة كالمراهقات ، الناس بصدمة الانفجار والاطفال بلا حليب بسوريا وببلدك لبنان وانت غرام وصور ؟؟؟".

نادين نجيم تعلن خطوبتها

ويعد هذا أول يوم حب تحتفل فيه نادين مع خطيبها، بعدم تقدمه للزواج منها في حفل مفاجئ تزامن مع عيد ميلادها.

وشاركت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" للحظة عرض حبيبها الزواج عليها حينما انخفض على ركبته وعرض عليها خاتم الخطوبة الألماسي، وسط هتاف وصراخ المتواجدين، وعلَّقت: "اليوم كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالجياة والحب.. لقد قبلت الزواج".