نادين نجيم نسيب تنشر بوستر مسلسل (2020) و تهنىء فريق العمل

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، بوستر مسلسلها الجديد (2020)، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل 2021

وقالت نادين:(بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل).

و أضافت: (الله وليّ التوفيق ..انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة إم بي سي).

ومسلسل (2020) من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، جنيد زين الدين،رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

كان مسلسل(2020) قد تأجل في الموسم الماضي بسبب توقف عمليات تصويره حينها جراء انتشار فايروس كورونا قبل أن يتم استكماله هذا العام ليكون جاهزاً للعرض في رمضان حيث أكد المنتج صادق الصباح أن العمل لن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى تتحضر نادين لبطولة المسلسل القصير ( صالون زيزي) والذي تتشارك بطولته مع النجم السوري معتصم النهار.