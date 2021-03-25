نادين نسيب نجيم​ تكشف عن شرطها للتمثيل مع هيفاء وهبي!

عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن محبتها للفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​، وذلك أثناء حلولها ضيفة مع الإعلام​ي اللبناني ​وسام بريدي​.

و قلّدت نادين تعابير هيفاء خلال تأديتها أغنية (يا حياة قلبي)، معبرة عن حبها لها، وإعتبرت أن هيفاء تتميز بشخصية مميزة وفريدة، وتحبها وتتابعها دائماً.

ورحبت نادين بفكرة أن تجتمع مع هيفاء بعمل درامي، في حال توفر النص الملائم.

من جهة أخرى، تطل النجمة نادين نجيم على جمهورها في رمضان بمسلسل (2020) وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي بوليسي، حول عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الممثل السوري ​قصي خولي​، وتجسد فيه نادين شخصية (النقيب سما)، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان.

ويظهر الفنان اللبناني ​رامي عياش​ ضيف شرف، ضمن أحداث الحلقات الأولى من المسلسل، ويشارك في بطولته أيضاً ​طوني عيسى​، ​ماريتا الحلاني​، ​كارمن لبس​ و​ليليان نمري​، من تأليف ​بلال شحادات​ و​نادين جابر​، إخراج ​فيليب أسمر​، وإنتاج شركة (​صباح إخوان​).

وتعذّر عرض مسلسل(2020) في رمضان الماضي بسبب التزام الشركة المنتجة (الصباح إخوان) بقرار التعبئة العامة الذي فرضته الحكومة اللبنانية بوقف أعمال التصوير بسبب كورونا وحفاظاً على سلامة المشاركين.