نادين نسيب نجيم تتصدر (تويتر) و هذا هو السبب

تلقت النجمة نادين نجيم سيلا من التغريدات عبر موقع (تويتر) بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الذي يصادف اليوم في السابع من شهر شباط/فبراير، ويعتبر هذا أول عيد ميلاد لنادين بعد انفصالها عن زوجها هادي أسمر.

نادين تصدرت الترند على موقع (تويتر) تحت هاشتاغ "#happybirthdaynadine" حيث عبر لا عدد كبير من معجبيها عن محبتهم لها من خلال صور وفيديوهات لها. كما تلقت المعايدة من عدد كبير من زملاائها في الوسط الفني وعدد من الصحافيين الذين تمنوا لها المزيد من النجاح في حياتها المهنية والعائلية، حسب موقع مجلة ليالينا.

من جهتها، قامت نادين بنشر صورة لباقة من الورود عبر حسابها على (تيوتر) وعلقت عليها (أنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم و معايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي ... عيدي عطول اجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام واصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم ).