  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نادين نسيب نجيم تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها مع طفليها

نادين نسيب نجيم تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها مع طفليها

منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:32
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، احدث صورة تجمعهل مع أطفالها عبر حسابها على موقع (إنستغرام). و قد نالت الصورة إعجاب متابعيها الذين أشادوا بإطلالاتها وجمال أطفالها. 

اقرأ ايضاًنادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالـ(مايوه)نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالـ(مايوه)

و على صعيد العمل، روجت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، للجزء الثاني من مسلسل(صالون زهرة)، ونشرت فيديو ترويجي له و كتبت:(وهش وهش يا ديك الفرخة دي مش ليك صالون زهرة قريباً ١٠ تشرين الثاني على شاهد vip).

يجمع (صالون زهرة 2) على قائمة أبطاله كلّاً من نادين نجيم ومعتصم النهار، إضافة الى النجمات السوريات سامية الجزائري ووفاء موصللي وهدى شعراوي.

 

 

كلمات دالة:نادين نسيب نجيم

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...