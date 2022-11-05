نادين نسيب نجيم تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها مع طفليها

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، احدث صورة تجمعهل مع أطفالها عبر حسابها على موقع (إنستغرام). و قد نالت الصورة إعجاب متابعيها الذين أشادوا بإطلالاتها وجمال أطفالها.

و على صعيد العمل، روجت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، للجزء الثاني من مسلسل(صالون زهرة)، ونشرت فيديو ترويجي له و كتبت:(وهش وهش يا ديك الفرخة دي مش ليك صالون زهرة قريباً ١٠ تشرين الثاني على شاهد vip).

يجمع (صالون زهرة 2) على قائمة أبطاله كلّاً من نادين نجيم ومعتصم النهار، إضافة الى النجمات السوريات سامية الجزائري ووفاء موصللي وهدى شعراوي.