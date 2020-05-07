نادين نسيب نجيم: (نفسيتي تعبانة!)

اعترفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بنحس سنة 2020 التي فتحت أبواب جهنم على سكان الأرض بدءً باحتمال نشوب حرب عالمية كبرى وانتهاء بفيروس كورونا المستجد الذي خلف الكثير من الوفيات حول العالم وتسبب بايقاف حركة الكوكب لأول مرة منذ مئات السنين.

وشاركت نادين نجيم متابعيها عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (انستجرام ) صورة علقت عليها بشعورها المسبق من نحس مسلسلها الجديد 2020 والذي يحمل نفس اسم السنة الجديدة عشرين عشرين وقالت: (سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠ … قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما رتحتلو يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع ...نفسيتي تعبانة)، حسب موقع عرب اليوم.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي افتقد نادين نجيم في مسلسلات رمضان2020 بسبب التأخر في تصوير مشاهد مسلسلها المقرر عرضه في رمضان الجاري.