ناشط سعودي يشرب زوجته الحامل من مياه المرحاض.. فيديو صادم!

شن رواد السوشال ميديا حملة شرسة على الناشط السعودي "هاني حلواني" بعدما حضر لزوجته الحامل كوب من الشاي باستخدام مياه المرحاض.

الفيديو المتداول أثار غضب الجمهور وطالب بمحاكمته قانونياً على فعلته "المقرفة" والتي ستضر بحياة زوجته الحامل وجنينها وإعتبروا أن ما يفعله يمثل قدوة سيئة للأطفال الذين يتابعونه والذين قد يقوموا بفعل نفس الشيء مع أهلهم وأصدقائهم بهدف الضحك وعدم تقدير الجوانب الصحية السيئة للموضوع.

الناشط السعودي كان قد شارك الفيديو لساعات قليلة ثم قام بحذفه من حسابه الرسمي في تطبيق سناب شات، وعاد وظهر في فيديو ليبرر فعلته بأنه وزوجته متعودين على هذه المقالب ولا مشكلة لديها في ذلك، كما أضاف أنها معتادة على القيام بالمقالب المضحكة به، وأضاف أنها هي من نصحته بأن يحذف الفيديو بعدما شاهدته وأخبرته أنه سيسبب مشكلة، وصب غضبه على المتابعين الذين قاموا بنشر الفيديو وتداوله في محاولة منهم للإيقاع به والتسبب بمشاكل كما وصف.

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