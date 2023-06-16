ناصيف زيتون يتصدر (الترند) بأغنيته الجديدة (حبيبي وبس)

يواصل الفنان ناصيف زيتون تصدره تريند الأغنيات بأحدث أغنياته (حبيبي وبس)، بعد يومين على طرحها عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، حيث حققت اكثر من مليون مشاهدة حاليا.

أغينة (حبيبي وبس) من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع موسيقي عمر صباغ، قدمها ناصيف على طريقة الفيديو كليب من إخراج أوديل رحمة، وهي من أقرباء الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.هذا و يقدم ناصيف نمط موسيقي جديد لأول مرة في هذا العمل بمزيج بين البوب وموسيقى الروك.

وتأتي هذه الأغنية من ألبوم ناصيف الجديد (بالأحلام) والذي يصدره بالتوالي خلال الفترة الراهنة.