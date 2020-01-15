ناصيف زيتون يحتفل بـ(عيد الحب) في الأردن

يسافر المطرب السوري ناصيف زيتون يوم الجمعة 14 فبراير/شباط المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى يستعد ناصيف لطرح أغنية جديدة (سينجل) باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى لبنان حسبما قال الشاعر أحمد ماضي.