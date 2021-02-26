نانسي عجرم تروج لأغنيتها الجديدة بفيديو صامت: (احزرو شو الأغنية؟)

نشرت الفنانة نانسى عجرم، فيديو قصير صامتا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، تشوق جمهورها لعمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وعلقت عجرم على الفيديو الذي ظهرت فيه تؤدي احدى الأغنيات، قائلا:(احزرو شو الأغنية اللي عم غنيها؟)

وفي تصريحات لها الأحد الماضي، صرحت نانسى عجرم لــ(CNN)، إنها انتهت بالفعل من العمل على ألبوم، وتستعد لنشره خلال الفترة المقبلة، وسبب تأخرها الظروف التي تمر بها لبنان مؤخرا، ورجحت إصدار أغنية واحدة للجمهور قبل نشر باقي الألبوم، حسب موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق شاركت عجرم جمهورها ومتابعيها على موقع (إنستجرام) قبل أسابيع صورا من حفل عيد ميلاد ابنتها الصغرى، ليا، التي أتمت عامها الثاني.

وأظهرت الصور التحضيرات التي أقامتها نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلاد طفلتها،بمشاركة زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، وقام بإطفاء شموع كعكة عيد الميلاد مع ابنته في حضور والدتها وشقيقتيها ميلا وإيلا.

وأكدت نانسي عجرم أن ابنتها ليا (فرحة البيت)، وأنها (النجم اللامع الصغير في عائلتها).واستقبلت نانسي عجرم طفلتها الثالثة ليا من زوجها فادي الهاشم في فبراير/ شباط 2019.

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