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نانسي عجرم تشارك جمهورها مظاهر احتفالها و عائلتها بعيد الفصح

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 03:17
نانسي عجرم
نانسي عجرم

البوابة-احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد الفصح، برفقة زوجها وطفلتيها، ونشرت عبر حسابها على موقع (إنستغرام) صوراً و فيديو من الاحتفال، وأرفقت نانسي الصور بتعليق كتبت فيه: (أتمنى لكم جميعاً عيد فصح سعيد مع كل أحبابكم).

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 وخطفت ميلا وإيلا الأنظار بعدما كبرتا وباتتا في غاية الجمال، فيما ظهرت ابنة نانسي الصغرى ليا في الحديقة وهي ترتدي فستاناً أنيقاً وبدت في غاية الجمال ونسخة مصغرة عن والدتها.



كما وثّقت نانسي بفيديو قصير السلة الكبيرة المكونة من مجموعة كبيرة من البيض الملوّن، وعمدت على اللعب مع أطفالها بتكسير البيض في أجواء من المرح والبهجة.

كلمات دالة:نانسي عجرم

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