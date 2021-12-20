نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست".. وتتألق بإطلالة شبابية

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء حفل ختام مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي يوم أمس الأحد الموافق 19 ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض.

وأثارت نانسي عجرم حماس متابعيها وجمهورها بوصلة غنائية امتدت لنصف ساعة قدمت فيها أشهر أغانيها من بينها "بدنا نولع الجو"، و"آه ونص"، و"قلبي يا قلبي"، وغيرها الكثير.

واختارت نانسي إطلالة شبابية مُرتديةً توب سترابلس ذهبي نسَّقته بشورت قصير أسود من قماش الجلد، وسترة رياضية فضية، في حين انتعلت جزمة سوداء بياقة عالية، وتزيَّنت بمجموعة اكسسوارات فضية.

وأكملت نانسي إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لحفلها، وأرفقته بتعليق: "قصتي مع الجمهور بالسعودية: حياة وفرح ونجاح".

وعلى صعيد آخر، طرحت عجرم الفيديو المصوَّر لأغنيتها المنفردة الجديدة "مية وخمسين"، والذي تعاونت فيه مع المخرجة ليلى كنعان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وحصدت الأغنية منذ نشرها بتاريخ 6 نوفمبر أكثر من 7.7 مليون إعجاب وآلاف التعليقات.