نانسي عجرم تهاجم الحكومة اللبنانية و السبب رضيعتها (ليا)!

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع فيديو في مطار رفيق الحريري في بيروت، وهي تحمل ابنتها (ليا) وسط زحام شديد، لتعكس الإهمال التي تتعرض له النساء والأطفال في مطارات لبنان.

وغردت نانسي: (انا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟)، حسب موقع صدى البلد.

واستكملت هجومها : (كل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟).

وأضافت: (عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس).

وتابعت: (هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن).