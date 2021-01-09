نانسي عجرم تُهيمن على العالم الطربي بـ أكثر من 100 مليون مشاهدة!

بعد أن أغلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سنة 2020 بنجاحات جعلتها تتصدر المجال الفني العربي والعالمي، ها هي تفتتح عام 2021 بنجاح كاسح لم يسبق أن حققه أي فنان عربي من قبل.

من منا لا يذكر أغنية الفنانة المغربية القديرة "عزيزة جلال" مستنياك!؟

وكانت نانسي عجرم قد أحيت هذه القطعة الفنية على طريقتها الخاصة منذ سنوات عديدة، ومن يومها نالت الأغنية نجاحاً هائلاً وتم اعتمادها تحت ألبوم "نانسي والطرب".

ومؤخرًا توجت أغنية مستنياك الفنانة نانسي عجرم كأول فنانة عربية تحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة بأغنية طربية عبر تطبيق يوتيوب الذي تسيطر عليه بين فنانات العرب بأكثر من 2 مليار مشاهدة

هذه ليست المفاجأة الوحيدة، عجرم والتي كانت قد انضمت لتطبيق "تيك توك" العالمي بعد أن وقعت شراكة مع الشركة من أجل تقديم حفل لايف عبر التطبيق لأول مرة في الشرق الأوسط حققت أمس أكثر من مليون متابع في غضون أشهر قليلة، كما أن الحفل الذي أحيته عبر التطبيق تجاوز المليون مشاهدة أيضاً.

في نفس السياق، تم تداول اسم نانسي عجرم أمس عبر تويتر بعد أن صرحت مذيعة أمريكية تدعى"Kamie Crawford" أن الأغنية العربية التي تستمع لها هي "أه ونص" والتي اعتبرت الإنطلاقة للفنانة اللبنانية في بداية مشوارها الفني.

من جهة أخرى، كانت أم البنات قد تعاونت مع إحدى الجمعيات الخيرية من أجل دعم بلدها الأم لبنان بعد الإنفجار الكبير الذي أصابه عن طريق الترويج لـ تيشيرت يعود ريعه إلى المتضررين من الإنفجار، وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت فيديو من كواليس التصوير عبر حساباتها في السوشال ميديا.

يذكر أن جمهور نانسي ينتظر ألبومها القادم على أحر من الجمر بعد غياب حوالي الـ 3 سنوات عن سوق الألبومات، وكان من المفترض أن يبصر الألبوم النور خلال سنة 2020، إلا أن جائحة كورونا وأحداث بيروت حالت دون الإصدار في الوقت المحدد.

للمزيد من قسم الترفيه:

أمل الشهراني بموقف محرج بعد أن أظهر شاب جزء حساس من جسده خلال اللايف..فيديو صادم!

هند البلوشي تدخل القفص الذهبي كزوجة ثانية لهذا الفنان..وريان جيلر يكشف المزيد!

فرح الهادي تستغل المصالحة الخليجية لفعل هذا الأمر.. شاهدوا!