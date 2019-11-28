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نانسي عجرم و تامر حسني يستقبلان العام الجديد في أبوظبي

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 03:32
نانسي عجرم و تامر حسني يستقبلان العام الجديد في أبوظبي
نانسي عجرم و تامر حسني يستقبلان العام الجديد في أبوظبي

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة، بمشاركة النجم تامر حسي، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر/كانون الأول  المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبي.

ومن المقرر أن يقدم تامر، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: (ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني)، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير (عيش بشوقك).

و يُعدّ هذا الاحتفال الأكبر من نوعه في العاصمة أبوظبي، حيث سيستمتع زوّار (الماريه) بمجموعة من الفقرات الغنائية المباشرة التي تُقام على ممشى الواجهة البحرية للجزيرة


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