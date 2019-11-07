شاهد: ناهد السباعي تودع الصيف بجلسة تصوير (استوائية)

خضعت الفنانة ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة فى أجواء استوائية وذلك مع نهاية فضل الصيف، حيث ارتدت ملابس مستوحاه من الأجواء الاستوائية ونشرت الصور على حسابها بموقع (انستجرام) وعلقت عليها:(لا يمكن أن تحصل على ما يكفي من صيفنا الذي لا نهاية له ... لقد كانت تجربة مدهشة ترتدي لوحة فنية مستوحاة من الأجواء الاستوائية).

وتستأنف ناهد السباعي خلال الأيام المقبلة، تصوير أحدث أفلامها (ماكو)، بأحد المناطق الساحلية، ويشاركها البطولة قصي خولي بسمة، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، وسارة الشامي، وخالد أنور، وقصي خولي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.