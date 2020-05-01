نبيلة عبيد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها على (إنستجرام)

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

و تألقت نبيلة عبيد فى الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان أسود أنيق مكشوف الصدر، وتركت شعرها الأحمر منسدلا على كتفيها.

ويُعرض حاليا للنجمة نبيلة عبيد مسلسل (سكر زيادة) الذي يجمعها بالنجمة نادية الجندي، و تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.