نبيل الحلفاوي يعايد الأمهات في عيدهن بهذه التغريدة

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) بمناسبة عيد الام يوجه من خلالها رسالة الى كل أم.

وقال نبيل: (إلى كل من وجدت راحتها في العطاء دون مقابل أما كانت أو من حلت محلها.. كل سنة وانتي طيبة يا طيبة.. ولمن رحلت منهن.. رحمك الله بقدر رحمتك وحنانك وعطائك)، حسب موقع الفجر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوى كان مسلسل (أمر واقع) الذى عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كريم فهمي ونجلاء بدر.