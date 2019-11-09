نجاة هالة صدقي و طفليها من حادث مروع

تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي لحادث سير مروع، إذ كانت بصحبة ابنها وابنتها في طريقهم للمشاركة في بطولة للسباحة.

ونجت هالة وطفليها من الحادث، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك)، فيديو كشفت خلاله عن وجود قطع في إطارات السيارة، معلقة (ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله)، حسب موقع في الفن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مشاركتها في مسلسل (بركة) مع الفنان عمرو سعد، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.