نجلاء بدر تتمنى إجراء عملية تجميل لأنفها و لكن...

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لا تمانع من إجراء عملية تجميل، مشيرة إلى أنها ترغب في إجراء عملية تجميل لكنها تخاف من الخضوع إلى التخدير (البينج)، أو أن يحدث خطأ من العملية فتشعر بالندم باقي حياتها.

وأضافت نجلاء بدر، أن كثيرين ممن خضعوا لعمليات التجميل حدث لهم مضاعفات خاصة عمليات الأنف، لافتة إلى أنها تريد تصغير أنفها رغم أنه ليس لديها عظمة منتصف الأنف، حسب موقع صدى البلد.

وأشارت نجلاء بدر إلى أن إحدى صديقاتها خضعت لتلك العملية فتورم وجهها لمدة أسبوع، ما جعلها تشعر بــ (الخضة)، ومن ناحية أخرى أكدت أنها تحافظ على رشاقتها من خلال ضبط الأكل على قدر المستطاع مثل الابتعاد عن الحلويات واللحوم.