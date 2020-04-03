نجل راغب علامة ينجو من حادث سير مروع

طمأن قليل خالد ابن الفنان راغب علامة جمهوره بعد تعرض لحادث سير صباح أمس . حيث نشر خالد راغب علامة عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام) فيديو له ليطمأن جمهوره قائلا : (لكل اللي عم يسأل عني وعن عائلتي وعن صحتي وعن إذا الخبر مظبوط فعلا الخبر مظبوط والحمدلله قطعت علي خير وانا بألف خير الحمدلله ما في ولا خدش وشكرا لكل يلي اتطمنوا عليي) .

وكانت مواقع الاتصال قد تداولت صورة لسيارة خالد راغب علامة وهي مقلوبة قائلا بعد تعرض سيارته التي كان يقودها على طريق بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى إنقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة.