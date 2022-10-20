نجم مسلسل Friends ماثيو بيري يعترف "كدتُ أموت بسبب المخدرات"

يعتبر النجم ماثيو بيري من أكثر شخصيات المسلسل الكوميدي الشهير Freinds حضوراً وتألقاً خلال عرض المسلسل طوال مواسمه الـ 10، من خلال شخصية تشاندلر بينغ التي قدمها لفي العمل.

ومع أن بيري حقق شهرة واسعة من خلال دوره في المسلسل الكوميدي، إلا أنه لم يُشاهد في أي أعمال أخرى، كما أنه كان غائبًا إعلاميًا، بالمقارنة مع زملائه الـ 5، وانتشرت حينها أنباء عن معاناة بيري مع المخدرات والإدمان الذي دمره وتسبب باختفائه عن الساحة الفنية.

اعترافات ماثيو بيري بالادمان

وأثار نجم مسلسل فرندز الشهير، جدلًا كبيرًا عند ظهوره في حلقة لم الشمل لنجوم مسلسل Friends، حيث ظهر بإطلالة فوضوية وبدا بوزن زائد وشعر غير مرتب، وبدت علامات الكبر عليه أكثر من زملائه بالرغم من انه أصغرهم سنًا.

وكشف ماثيو، أنه واجه خلال الفترة السابقة من حياته مشاكل بسبب إدمانه المخدرات، وكيف أثر الإدمان على حياته سلبًا وتسبب بابتعاده عن الوسط الفني وأصدقائه، من خلال إصدار مذكرات خاصة به كشف بها الكثير من التفاصيل الصادمة عن حياته.

ماثير بيري يكشف عن نجاته من الموت

وفي حديثه عن الإدمان وتأثيره على حياته، أكّد صاحب شخصية تشاندلر بينغ بانه في إحدى، وخلال تعاطيه كاد أن يفقد حياته، وكانت نسبة نجاته من الموت 2%.

وفي تفاصيل ما حدث خلال ذلك اليوم فإن ماثيو بيري كان يتعاطى المواد الأفونية من المخدرات وأفرط في تعاطيها بشكل كبير حيث انفجر القولون لديه وتم نقله الى المستشفى.

وقضى ماثيو بيري في المستشفى مدة أسبوعين كامليين كان فيها في غيبوبة كاملة، حيث أن الأطباء أكّدوا بأن نجاته مستحيلة وكانت بنسبة قليلة، إلا أنه نجا من الموت بإعجوبة.

ماثيو بيري ومسلسل فريندز

حقق النجم الهوليوودي الشهير "ماثيو بيري" شهرة كبيرة من خلال مسلسل لشهير Friends حيث جسّد شخصية "تشاندلر" وهو واحد من الأصدقاء الستة التي دارت حولهم أحداث العمل.

وتعتبر شخصية تشاندلر من أكثر الشخصيات نجاحًا في المسلسل، حيث أنه الصديق "الفكاهي" بين المجموعة، والذي يقابل المشاكل بالكوميديا.