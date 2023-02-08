نجوم أتراك يعيشون فترة عصيبة بسبت تواجد عائلاتهم تحت الأنقاض

يعيش الشعب التركي فترة عصيبة بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي أدّى الى وفاة وتشريد الآلاف منهم وهناك الكثير من الضحايا الذين لا يزالون عالقون تحت الأنقاض وركام الأبنية في المدن التركية المنكوبة، والتي تعمل فرق الإنقاذ على مساعدتهم.

وأعلن العديد من المشاهير الأتراك أن عائلاتهم واقربائهم وأصدقائهم عالقون تحت الأنقاض ومنهم من تم اخراجه وحالتهم الصحيّة بخير وآخرين قضوا في الزلزال.

عائلة الفنان أوغور أصلان محاصرة تحت الانقاض

ومن المشاهير الأتراك الذين أعلنوا بأن عائلاتهم محاصرة تحت الانفاض هو النجم التركي الشهير "أوغور أصلان" والذي طالب الجهات المعنيّة بمساعدة اهله الذين ما يزالوا عالقين تحت الانقاض.

وقال أوغور في مناشدته: "أصبحت عائلتي محاصرة تحت الانقاض لماذا لا يستطيع أحد المساعدة، انا اعيش يوماً سيئاً"، وتابع النجم التركي: "إن أخي وزوجته وأبنائهما محاصرون تحت الانقاض ولا يستطيع أحد الوصول اليهم أو يساعدهم أصبحت أتقبّل أمر أنني فقدتهم".

عائلة ميليسا آصلي باموك بخير

أما النجمة التركية الشهيرة "ميليسا آصلي باموك" فقد أعلنت بأنه تم انقاذ جدّتها وخالتها من تحت الانقاض وهما بخير، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تم انقاذ جدتي وخالتي وهما بخير، الله يكون في عون دولتنا".

وخلال وقت سابق كانت النجمة التركية "ميليسا" قد طالبت الجهات المعنية في تركيا بمساعدة جدّتها وخالتها اللتان بقيتا تحت الانقاض، حيث اشارت بان جدتها تعاني من مشاكل صحية ولا تستطيع السير.