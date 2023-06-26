نجوم عرب رزقوا بتوائم.. أبرزهم عمرو دياب وأصالة

رحب عدد كبير من نجوم العرب بـ توائم كان آخرهم الفنانة المصرية ريهاج حجاج، إذ يعتبر حدثًا مميزًا في حياة أي شخص، ففيه تتضاعف الفرحة والسعادة والبهجة.

وهنا نعرض قائمة بالنجوم الذين رحبوا بتوائم:

نجوم عرب أنجبوا توائم

إيهاب توفيق

رحب الفنان المصري إيهاب توفيق وزوجته بولدين توأم هما أحمد ومحمود عام 2008، وذلك بعد عام على زواجهما.

زينة

تعد الممثلة المصرية زينة من أشهر النجمات العربيات اللواتي أنجبن توائم، إذ رحبت بزين الدين وعز الدين خلال تواجدها في أمريكا عام 2013، فقد أنجبتهما بشكل سري بعد زواجها عرفيًا من الفنان أحمد عز وأعلنت عنهما رسميًا فور وصولها إلى مصر عام 2014.

ريهام حجاج

رحبت الفنانة المصرية ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بتوأم ولد وفتاة أطلقا عليهما اسمي "جميلة" و"يوسف"

ولفت البعض أن الزوجين أسميا ابنتهما "جميلة" نسبة إلى آخر عمل شاركت فيه ريهام، والذي جسدت فيه شخصية "جميلة"، على غرار الفنان المصري تامر حسني الذي أسمى ابنه نسبةً إلى مسلسله "آدم".

فاليري أبو شقرا

رزقت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً فاليري أبو شقرا وزوجها رجل الأعمال زياد عمار بطفلتين أسمتاهما "جاسمين وتمارا" عام 2021.





عمرو دياب



يُشار إلى أن الهضبة لديه توأم ولد وفتاة يدعيان كنزي وعبدالله، رزق بهما عام 1999 من زوجته السعودية زينة عاشور.

أصالة نصري

رحبت الفنانة السورية صالة نصري بتوأمها آدم وعلي عام 2011، إذ أنجبتهما من طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان.

غادة عادل

رزقت الفنانة المصرية غادة عادل بتوأم هما عزالدين وعبد الله، وذلك من طليقها المخرج مجدى الهواري.

جمانة مراد

في عام 2020، رحبت الفنانة السورية جمانة مراد وزوجها المحاممي ربيع بسيسو بطفلين توأم هما علي ودينا.

هالة صدقي

بعمر الـ48، رزقت الممثلة المصرية هالة صدقي بتوأمها يوسف ومريم، وكان أول ظهور لهما في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية عام 2019.

