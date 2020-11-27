نجوم (عروس بيروت) يحتفلون بعيد ميلاد ظافر عابدين...صور

احتفل الفنان ظافر العابدين بعيد ميلاده، الذي وافق أمس الخميس، مع نجوم مسلسل (عروس بيروت)، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) مقطع فيديو يوثق لحظات من الاحتفال بعيد ميلاده مع نجوم المسلسل، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وشارك في احتفال عيد ميلاد الفنان ظافر العابدين كل من النجم اللبناني جو طراد، والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، إلى جانب الممثل السوري فارس ياجي، فيما علق النجم ظافر العابدين على الفيديو قائلا: (احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي)، حسب موقع مصراوي.

و(عروس بيروت) تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

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