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نجوى فؤاد توجّه رسالة للفنانة يسرا وتعاتبها: "كنت فاكراها هتقف جنبي لما أكبر"!

نجوى فؤاد توجّه رسالة للفنانة يسرا وتعاتبها: "كنت فاكراها هتقف جنبي لما أكبر"!
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