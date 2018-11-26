نجوى فؤاد

وجّهت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد رسالة للفنانة يسرا من خلال مقابلتها الأخيرة في برنامج "حكايتك مع دودي" على فضائية النهار، وحملت الرسالة في طياتها نوع من العتاب والحسرة على الصداقة التي كانت بينهما ولكن الوقت سرقها.

وقالت نجوى فؤاد أنها كانت على علاقة قوية بمواطنتها يسرا، حيث أنها دعمتها في بدايتها الفنية وأنتجت لها فيلم "ألف بوسة وبوسة"، ولكنها فوجئت بعدم سؤالها عنها وعدم اهتمامها بها في كبرها، مما جعلها تشعر بالألم والوجع تجاه هذا الأمر.

وأضافت نجوى فؤاد أنها كانت تتوقع أن يسرا ستكون سند لها عندما تصبح مشهورة وستقوم بترشيحها لأي أدوار جيدة لأنها بدورها جازفت وأنتجت لها فيلم رغم أنها ليست راقصة أو مطربة، وفي المحصلة تسببت بخسارة أموالها في هذا العمل الاستعراضي الذي قدمته.

وكشفت فؤاد عن سر خلال الحلقة، حيث اعترفت للمرة الأولى أنها لم تتزوج منذ 18 عامًا، وأنها تحب حياتها بهذه الطريقة، وأضافت أيضًا أن سبب ابتعادها الفترة الأخيرة هو اجراؤها لعملية في قدمها أثرت على حركتها، ولكنها تعافت مؤخرًا.