نجوى كرم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالاتها و (تدبك) مع نوال الزغبي

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل (انستغرام).

وظهرت نجوي كرم في الصورة بإطلالة انيقة أبرزت رشاقتها، حيث ارتدت فستان ملون، وتسريحه شعر بسيطه ، ومكياج ناعم ابرز ملاحها الجميلة .

من جهة اخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه النجمتان نجوى كرم و نوال الزغبي وهما تمسكان بإيدي بعضهما البعض وترقصان على أنغام الدبكة اللبنانية، حيث صعدت نوال بفستانها الأبيض الأنيق الى المسرح من أجل مشاركة صديقتها الفنانة اللبنانية الرقص بخطوات عفوية طريفة، أشعلت حماسة الحضور وزادت من تفاعلهم، وحرصت نوال على احتضان نجوى بعد انتهاء الرقصة ونزولها عن المسرح. وذلك خلال تواجدهما معاً على متن رحلة (ستارز أون بورد)، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين الحضور.

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