نجوى كرم تكشف عن عدم قلقها من (كورونا) و السبب يثير الجدل!

علقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بشكل ساخر عن الخوف من انتشار فيروس (كورونا) الجديد، حيث قالت فى لقاء تليفويوني معها: (عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من برة)، وذلك تعليقا علي أزمة القمامة في لبنان التى أثارت الجدل منذ عام 2015 عندما أغلقت السلطات اللبنانية موقع مكب نفايات رئيسي بالقرب من بيروت، ولم ترتب له بديل، حسب موقع دنيا الوطن.

وجاء رد نجوى بعد سؤال صحفي لها عن عدم قلق نجوى من عناق وتبادل القبل مع المعجبين رغم تفشي نبأ وصول (كورونا) إلى لبنان.

متابعو نجوى رأوا في التعليق أسلوب مضحك، إلا أن آخرون اعتبروه رسالة قوية وجّهتها نجوى لسياسيي لبنان، كرد فعل على الوضع المزري الذي يحيط بلبنان اقتصادياً.